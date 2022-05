BELLARIA IGEA MARINA. BELLARIA FILM FESTIVAL QUARANTESIMA EDIZIONE, GIORNATA DI APERTURA

Condividi l'articolo

Il Bellaria Film Festival (BFF), tra i festival italiani più storici (fondato nel 1983), è pronto per la sua quarantesima edizione che verrà inaugurata giovedì 12 maggio con una giornata ricca di eventi.

Il film di apertura è Alcarra?s di Carla Simón, film vincitore dell’Orso d’oro alla Berlinale nel 2022 e che vanta una coproduzione italiana, Kino produzioni, e che sarà distribuito nelle sale da I Wonder dal 26 maggio. Saranno presenti a introdurre il film il produttore Giovanni Pompili e il direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian.

La regista Carla Simón sarà anche protagonista della masterclass che avrà luogo venerdì 13, condotta insieme a Giovanni Pompili e moderata da Carlo Chatrian.

Sarà presente ad accompagnare il suo film Piccolo Corpo la regista Laura Samani, che ha da pochissimo vinto il David Donatello per il miglior esordio alla regia. Insieme alla regista sarà presente la produttrice Nadia Trevisan co-fondatrice di Nefertiti Film. Il film è in concorso per il Premio Casa Rossa.

Nel corso della giornata verrà anche presentato il film Il giovane corsaro, Pasolini da Bologna alla presenza del regista Emilio Marrese. Il documentario racconta la gioventù di Pier Paolo Pasolini nella sua città natale, Bologna. Un periodo della sua vita tra i meno raccontati, ma anche tra i più fertili e curiosi.

In concorso per il premio Gabbiano viene presentato in anteprima mondiale dal regista Alessandro Abba Legnazzi e dalla produttrice Vittoria Fiumi il film L’Ors, che ripercorre gli eventi che portarono all’abbattimento dell’orso M13.

Tutti i film del concorso Gabbiano saranno disponibili in streaming su MYmovies ONE dove concorreranno per il Premio del Pubblico, istituito dalla piattaforma.

Inoltre avrà luogo al Castello Benelli, che riapre dopo oltre 70 anni, l’inaugurazione ufficiale dell’installazione BFF40 – Una memoria del Cinema di Alessandro Gagliardo ed Enrico Ghezzi, a cura di Approdi.

Per l’occasione Luigi Lo Cascio, leggerà dei testi da “L’acquario di quello che manca” di Enrico Ghezzi. L’evento sarà seguito da un brindisi con DJ set a cura di Vista Mare.

È un evento riservato su invito ma saranno disponibili quaranta posti prenotatili a pagamento, per farlo basta scrivere alla mail info@ bellariafilmfestival.org

12 MAGGIO 15:30 CINEMA ASTRA concorso casa rossa

Piccolo Corpo di Laura Samani (Italia, 2021 – 89’)

Alla presenza della regista e della produttrice Nadia Trevisan 16:30 CINEMA SMERALDO evento speciale

Il giovane corsaro, Pasolini da Bologna di Emilio Marrese (Italia, 2022 – 100’)

Alla presenza del regista 18:00 CINEMA ASTRA concorso gabbiano

L’ors di Alessandro Abba Legnazzi (Italia, Svizzera, 2022 – 85’).

Anteprima mondiale, alla presenza del regista e della produttrice Vittoria Fiumi 19:00 CASTELLO BENELLI evento su invito

Inaugurazione ufficiale dell’installazione BFF40 – Una memoria del Cinema di Alessandro Gagliardo ed Enrico Ghezzi, a cura di Approdi

Luigi Lo Cascio, letture da “L’acquario di quello che manca” di Enrico Ghezzi.

Brindisi d’apertura con DJ set a cura di Vista Mare 21:30 CINEMA ASTRA evento speciale Alcarràs di Carla Simón (Spagna, Italia, 2021 – 120’).

Anteprima nazionale, alla presenza del produttore Giovanni Pompili e del direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian.