BELLARIA IGEA MARINA. CORRERE PER SOLIDARIETÀ’: SABATO 11 GIUGNO LA FAMILY-RUN

Aperte le iscrizioni per la podistica “Corri per i più piccoli del mondo”. Il ricavato sarà devoluto alla onlus La Prima Coccola, un’organizzazione di volontariato che opera all’interno del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rimini

Sabato 11 giugno (ritrovo dalle 16.30, partenza alle ore 18), con partenza dal parco Pavese di Bellaria (dietro al Beky Bay), è in programma “Corri per i più piccoli del mondo”, una family-run ludico motoria di 5 o 10 chilometri adatta a tutta la famiglia.

La manifestazione, organizzata da Èlite Team Italia, ha una finalità solidale: il ricavato, infatti, sarà devoluto a favore del progetto di sensibilizzazione alla pre-maturità de la onlus La Prima Coccola, un’organizzazione di volontariato che opera all’interno del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rimini.

L’iscrizione costa solo € 7,00 (bimbi sotto i 3 anni gratis) e a tutti i partecipanti verrà consegnato un “pacco gara” con t-shirt, sacca, shampoo Daviness, brick acqua Puro&Bio oltre ad un kit ristoro. Al traguardo verrà offerta una gustosa e rinfrescante cocomerata.

La manifestazione, al di là della sua simbolica valenza agonistica, vuole in primis promuovere uno sport inclusivo e di condivisione: “La gara – spiegano gli organizzatori – sarà l’occasione non solo per trascorrere del tempo insieme facendo della sana attività fisica, ma anche per fare della beneficenza e sostenere un’importante progetto divertendosi”.

Il percorso della Family Run, che può essere affrontato di corsa ma anche in camminata, ricalca lo stesso tracciato della gara “BIM TRIATHLON” (tempo massimo per il completamento del percorso 1 ora 30 minuti). E’ possibile iscriversi anche il giorno della gara fino a 15 minuti dalla partenza (fino ad esaurimento pettorali). Sarà premiato il gruppo più numeroso con un minimo di 10 componenti giunti regolarmente al traguardo.