Maltempo e raffiche di vento hanno in breve tempo ricoperto il manto stradale sul lungomare. Dalla sua pagina Facebook il sindaco Filippo Giorgetti porge i suoi ringraziamenti a coloro che in breve tempo hanno lavorato per risolvere la situazione:

“Un GRAZIE di cuore ai nostri operatori comunali ed ai lavoratori socialmente utili che in mattinata in pochissimo tempo hanno rimosso i cumuli di sabbia che la tempesta di questa notte aveva riversato su via Pinzon.”

M.V.