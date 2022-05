BELLARIA IGEA MARINA. DAGLI SPAZZAMENTI GIORNALIERI AI NUOVI PASSAGGI PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI: “GRANDE ATTENZIONE AL DECORO URBANO IN VISTA DELLA STAGIONE TURISTICA”

Condividi l'articolo

Con l’approssimarsi della stagione estiva ed in vista delle tante presenze turistiche attese, Bellaria Igea Marina vede impegnato anche il settore dell’ambiente e del decoro urbano per rendere la città sempre più bella e pronta all’accoglienza; in primis, con l’attivazione di nuovi e ulteriori servizi, in sinergia con la società in house Anthea a cui è affidata, tra le altre, la cura del verde, e Hera, gestore del servizio rifiuti e spazzamenti.

“L’implementazione dei servizi passa, come ogni anno, anzitutto attraverso l’entrata in vigore dell’orario estivo per il servizio rifiuti“, spiega l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli, “che da domani – mercoledì 1^ giugno – vedrà l’aumento dei passaggi per i conferimenti. L’invito alla cittadinanza, in particolare per le aree di recente passaggio al porta a porta integrale, è quello di sfruttare i canali dedicati, a partire dall’app ‘Il Rifiutologo’, per verificare giorni e orari per il conferimento.”

Più in generale, Anthea e Hera, ognuno per le proprie zone di competenza, da domani e per tutta l’estate riattiveranno “i servizi extra già positivamente effettuati nel corso dell’estate 2021, che consistono nella pulizia di mantenimento e nel ripasso dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche: che avverranno quotidianamente dalle 17.00 alle 20.00 lungo l’Isola dei Platani e indicativamente tra le 18.00 e le 19.00 nella parte a mare di viale Ennio. Centri commerciali naturali di Igea marina e di Bellaria in cui, una volta alla settimana, vi sarà anche il passaggio dell’idropulitrice. Da ricordare inoltre anche l’accordo che prevede lo spazzamento giornaliero manuale del nuovo lungomare di Bellaria, anche nelle parti di nuovissima realizzazione: che verranno ricompresse nel servizio non appena il cantiere sarà concluso.”

“Il pacchetto di servizi al via nasce nel corso del tempo e dall’analisi, avvenuta passo dopo passo, delle criticità e delle diverse esigenze palesate nelle varie zone della città in ordine a decoro e gestione rifiuti. Dinamiche che hanno prodotto le azioni introdotte in forma sperimentale la scorsa estate, confermate in toto per la stagione turistica 2022 visti i buoni riscontri ottenuti. Valutazioni che hanno orientato, negli ultimi mesi autunnali e invernali, anche la scelta, fortemente caldeggiata dall’Amministrazione, di estendere a migliaia di nuove utenze il sistema di conferimento rifiuti porta a porta integrale, ricordando che gli stessi passaggi per vuotare i cassonetti in strada, laddove ancora presenti, vengono concordati e calibrati a seconda delle criticità. Criticità a cui facciamo fronte anche con l’impiego, in particolare a Igea Marina, delle foto trappole.”

“Pertanto”, conclude l’Assessore, “l’invito a tutte le nuove residenze che non abbiano richiesto la chiavetta, laddove ancora necessaria, oppure che l’abbiano smarrita o danneggiata, è quello di recarsi in Comune e dotarsi dello strumento. Perché un comportamento su cui intendiamo avere sempre più tolleranza zero è l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nei pressi dei cassonetti: condotta deprecabile che, giusto sottolinearlo, grazie al diffuso impiego delle stesse foto trappole e a una crescente sensibilità ambientale, è fortunatamente in fase di ridimensionamento.”