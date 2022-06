BELLARIA IGEA MARINA. DOMANI GARA DI TRIATHLON: OCCHIO ALLE STRADE CHIUSE

Condividi l'articolo

Dalle ore 9 alle 14 previste modifiche alla circolazione e la chiusura di due uscite della Statale Adriatica

Si informa la cittadinanza di Bellaria Igea Marina che nella giornata di domani – domenica 12 giugno – si svolgerà la gara di Triathlon su distanza Olimpica Triathlon BIM.

L’evento prevede la sospensione del traffico in alcune strade dalle ore 9 alle ore 14. Per questa ragione, in questo arco orario, si consiglia alla cittadinanza l’utilizzo di percorsi alternativi.

Saranno interessate dalla sospensione del traffico le seguenti uscite della Statale Adriatica:

Statale 16 Adriatica Direzione Rimini – Igea Marina Centro e Igea Marina Sud;

Statale 16 Adriatica Direzione Ravenna: Igea Marina Sud e Igea Marina Centro

Il tracciato della manifestazione sportiva interesserà le seguenti strade: per il percorso Bike ZC PARCO PAVESE, VIA ALFONSO PINZON (direzione Rotonda Dea Igea), VIA SANDRO PERTINI, VIA QUINTO ENNIO (direzione PalaBim), VIA RAVENNA (direzione Rimini), VIA SAN VITO (cavalcavia), VIA CESARE BATTISTI, VIA DONEGALLIA, VIA SAN VITO, VIA RAVENNA (direzione Rimini), VIA PARTINICO, VIA GIUSEPPE GARIBALDI, VIA GIUSEPPE CESARE ABBA, VIA RAVENNA (direzione Ravenna), VIA SAN VITO (cavalcavia).

Per il percorso Run PARCO PAVESE, VIA ANTONIO BENIVIENI, VIA ALFONSO PINZON, VIA SANDRO PERTINI, VIA CALATAFINI (costeggiando la ferrovia), VIA SANDRO PERTINI, VIA QUINTO ENNIO, INGRESSO PARCO DEL GELSO, LAGO DEL GELSO (circolo tennis), VIA VITTOR PISANI CICLABILE, ATTRAVERSAMENTO STRISCE PEDONALI, VIA QUINTO ENNIO (direzione centro Igea), VIA P.M. VIRGILIO, VIA QUINZIO ATTA E VIA ALBO TIBULLIO.

Ringraziando il Comune di Bellaria Igea Marina la cittadinanza tutta per la collaborazione e comprensione, porgiamo distinti saluti.

Asd Elite Team Italia