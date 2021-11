Bellaria Igea Marina e Destinazione Turistica Romagna, tra i 280 espositori del “Salone Internazionale del Turismo e dei Viaggi –Colmar” 36^ edizione

Condividi l'articolo









Dall’11 al 14 novembre Bellaria Igea Marina insieme a Destinazione Turistica Romagna partecipa alla 36^ edizione del “Salon International du Tourisme et des Voyages – SITV” (Salone Internazionale del Turismo e dei Viaggi) di Colmar. Nuovamente la città, attraverso Fondazione Verdeblu ed il patrocinio del Comune, si presenta alla fiera di Colmar riconosciuta come una delle sette fiere turistiche più importanti in Francia nonché prima manifestazione a tema turistico della regione del Grand Est con più di 280 espositori e circa 30.000 visitatori attesi (non solo di nazionalità francese ma anche tedeschi, svizzeri e del Lussemburgo).

L’esperienza promozionale di Fondazione Verdeblu nell’area alsaziana è ormai ventennale e si pone come obiettivo quello di proporre azioni di promo-commercializzazione volte a valorizzare e potenziare l’offerta della destinazione turistica della città di Bellaria Igea Marina e del territorio romagnolo con una particolare attenzione all’offerta enogastronomica. L’intento è quello di proporsi ai mercati esteri mantenendo una propria presenza su di essi e fidelizzando la clientela al fine di garantire la presenza di turisti non solo durante la stagione estiva ma anche in periodi destagionalizzati.

All’interno dei 2 padiglioni fieristici lo spazio riservato all’Emilia Romagna, organizzato e gestito da Fondazione Verdeblu, sarà di ben 500 mq per le attività di ristorazione, animazione ed interazione in un’area “open space” che ben si adatta alla filosofia adottata di apertura e accoglienza verso il pubblico. Bellaria Igea Marina sarà rappresentata da uno staff di 30 operatori composto da professionisti di ciascun settore di competenza tra promoter, hostess parlanti tre lingue (francese, tedesco, inglese), chef, tecnici audio/luci, addetti all’area gastronomia- caffetteria ed animatori.

Gli operatori che occuperanno gli spazi espositivi, oltre ai Bellariesi provengono anche da altre località Romagnole per un totale di 20 postazioni, tra le quali uno stand dedicato ai giovani grazie alla partecipazione del Parco tematico Mirabilandia.

Proprio il Ristorante Italiano proposto da Bellaria Igea Marina sarà il più importante punto ristoro all’interno della fiera grazie alla sua vasta area food comprendente il ristorante, il punto caffetteria chiringuito, la gelateria e gli stands pizzeria e piadineria. I visitatori saranno accompagnati in un viaggio del gusto attraverso i menù romagnoli di carne e pesce dello chef Giacomo Soleti; del gelato artigianale prodotto “sur place”; della pizza al taglio e piadina; vino locale e caffetteria. Per rendere meglio un’idea rappresentativa dell’aspetto enogastronomico, basti pensare alle 500 bottiglie di Sangiovese portate in Francia, o ai 10 chili di Grana, 50 chili di pesce per friggere, 20 tra salami e prosciutti, le materie prime per produrre 1000 coni, 30 chili di mozzarella per la pizza. Questi sono solo alcuni dei prodotti partiti da Bellaria Igea Marina con un apposito camion frigor.

Non mancheranno gli spettacoli di ballo e musica tradizionali, secondo lo spirito tipicamente romagnolo particolarmente apprezzato all’estero per l’allegria ed il coinvolgimento che sanno ispirare. Alle attività di animazione parteciperanno i ballerini della scuola di “Rimini Dance Company” con uno show folkloristico: la coppia di ballerini professionisti si esibirà con le fruste degli “sciucaren” ed in balli a ritmo di walzer, mazurka e polka. Inoltre sarà presente anche il gruppo di

cantori romagnoli, gli “Scariolanti” per rallegrare e coinvolgere i visitatori con le loro tipiche cante folkloristiche.

Tra le novità di quest’anno, emerge l’area di Baby-sitting volta a promuovere il “Prodotto Family” che in Romagna e a Bellaria Igea Marina è particolarmente sentito. All’interno dell’area istituzionale, brandizzata Visit Romagna, saranno presenti animatori specializzati che proporranno attività e laboratori creativi di tipo ludico didattico e d’intrattenimento rivolte ai bambini.

Infine, ma non ultima, l’innovativa proposta di Miss Mamma (di Te.Ma Spettacoli) che per la prima volta approda alla fiera di Colmar con un’attività di animazione e spettacolo. Infatti, all’interno dello stand romagnolo verrà organizzata la prima tappa europea del noto concorso “Miss Mamma”: la vincitrice sarà premiata con un soggiorno per partecipare alle finali Nazionali di Miss Mamma Italiana 2022 presso Bellaria Igea Marina.