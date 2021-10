BELLARIA IGEA MARINA. FIERA D’AUTUNNO DALL’ADRIATICO AL TIRRENO

Condividi l'articolo









Il 23 ottobre, un sabato di shopping, musica, auto e moto d’epoca.

Una grande sinergia creatasi tra le Associazioni Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti che, insieme all’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina, Polo Est Village e Romagna Experience, ha permesso la creazione di questo grande evento.

La Fiera d’Autunno in programma sabato 23 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 20.30 nella zona del Porto Canale di Bellaria Igea Marina, ha l’intento di unire eccellenze, atmosfere e life style delle due famose riviere: Romagna e Versilia.

Sarà infatti presente il rinomato Mercatino da Forte dei Marmi, conosciuto per le eccellenze del made in Italy e per la qualità dei prodotti esposti.

Come ama ricordare Alessandro Mattei, presidente del Mercatino, “il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa”.

Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

Allo shopping degli “Originali al 200%”, nel corso della giornata, si affiancheranno anche una mostra d’auto e moto d’epoca allestita dalle ore 13 alle ore 18 e l’esibizione di Dino Moroni Arcano – Vasco Rossi Tribute Band che si terrà dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Polo Est Village.

“Autunno, inverno, primavera ed estate promozione costante in tutte le stagioni per valorizzare al meglio il nostro territorio” afferma il presidente di Confcommercio Tiziano Muccioli “una forte volontà che porteremo avanti in tutte le attività e nel calendario di eventi sempre ricco di novità, la Fiera d’Autunno, un’importante iniziativa con le eccellenze del Made in Italy, dell’artigianato e della tradizione; l’ area del Porto Canale di Bellaria Igea Marina sarà la splendida cornice di questa bellissima giornata”