BELLARIA IGEA MARINA. FORUM GIOVANI BIM2040: PRESENTI UN CENTINAIO DI RAGAZZI TRA I 16 E I 25 ANNI

Quasi un centinaio di ragazzi tra i 16 e i 25 anni ieri sera hanno lavorato al FORUM GIOVANI BIM2040 per disegnare il futuro della loro città. Una mappa per valorizzare i contenitori culturali, analisi dibattute sui punti di forza e sulle criticità percepite, occhi attenti ai servizi necessari a promuovere il buon vivere. Condivisioni interattive e dialoghi aperti. Il primo di una serie di appuntamenti volti a dar voce al 100% del nostro futuro: i giovani.

Grazie per esserci stati, per aver scelto di mettervi in gioco e non demandare ad altri. Grazie per aver contribuito a costruire una visione della città che tenga conto anche delle vostre esigenze e delle vostre priorità.