BELLARIA IGEA MARINA. FRECCE TRICOLORI, “SINTESI MERAVIGLIOSA DI ECCELLENZA ITALIANA, TALENTO E LAVORO DI SQUADRA”

“E’ sempre un grande orgoglio vedere i nostri cieli solcati dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale: sintesi meravigliosa dell’eccellenza italiana, ma anche di talento e lavoro di squadra sullo sfondo del Tricolore. Molto più di un simbolo, cha dà lustro al nostro Paese e con il quale Bellaria Igea Marina ha voluto dare un bel messaggio alla sua comunità e ai suoi turisti. Quella di ieri è stata una bellissima manifestazione, impreziosita dalla presenza di tante autorità militari, civili e politiche: dagli onorevoli Raffaelli e Morrone, ai senatori Barboni, Croatti e Salvini, con quest’ultimo che, a Cervia in questi giorni, non ha fatto mancare la sua gradita vicinanza alla nostra città e a un evento tanto atteso. Una visita che ci riempie di orgoglio, così come riempie il cuore il colpo d’occhio che ancora abbiamo nella mente: del nostro arenile, direi anzi di Bellaria Igea Marina nella sua interezza, gremita di migliaia e migliaia di persone felici di ammirare la magia del nostro air show.”

Così il Sindaco Filippo Giorgetti all’indomani di un’edizione del Bellaria Igea Marina Air Show senz’altro da ricordare: per il ritorno in città, attesissimo, della Pattuglia Acrobatica Nazionale dopo tre anni, per lo splendido cielo terso che ne ha incorniciato l’esibizione e per l’efficienza di una macchina organizzativa ancora una volta all’altezza di un evento tanto impegnativo. “Ci hanno colpito molto le parole di apprezzamento del Generale dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Francesco Vestito e del Comandante delle Frecce Tricolori Stefano Vit: rivolte sia alla qualità dell’organizzazione, sia alla fotografia offerta dai nostri sette chilometri di litorale, affollati ieri da oltre 150.000 persone. Un plauso sincero e un ringraziamento, quindi, a tutti coloro che l’hanno reso possibile, allo staff tutto, al personale di Fondazione Verdeblu, al direttore della manifestazione Alberto Moretti. Un ringraziamento ovviamente esteso a tutte le Forze dell’ordine che vi hanno preso parte, nel programma di volo come nel presidio del territorio per garantire sicurezza ed un deflusso del traffico rapido ed efficace. Con un pensiero particolare rivolto alla nostra Aeronautica Militare e a quelle Frecce Tricolori per le quali Bellaria Igea Marina conferma un affetto speciale.”

Frecce Tricolori che, dopo le prove di sabato, ieri hanno concluso lo spettacolo aereo di Bellaria Igea Marina nel migliore dei modi. Raggiunto il porto canale con un volo radente alle 18.00 puntuali, hanno incantato la folla con un’esibizione mozzafiato di circa mezz’ora, al culmine di uno show iniziato alle 16.30 circa: che ha visto solcare il cielo sopra la costa di Bellaria Igea Marina, uno dopo l’altro, l’elicottero HH139B Dimosar dell’Aeronautica Militare e quello da trasporto tattico dell’Esercito Italiano NH-90, l’elicottero MCH 109A dell’Arma dei Carabinieri, un aereo KR2S, un elicottero AW 139 della Guardia di Finanza, un velivolo acrobatico Cap 231 e un biplano leggero acrobatico Pitts Special.

“Un grande spettacolo, quello offerto da questi virtuosi del volo e dalle nostre Frecce Tricolori: che la Città di Bellaria Igea Marina abbraccia idealmente e ringrazia, confidando di poter riaccogliere nuovamente in futuro la Pattuglia Acrobatica Nazionale”, aggiunge e conclude il Vice Sindaco Bruno Galli.