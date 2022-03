BELLARIA IGEA MARINA. GIOVANI E PIANO STRATEGICO, TUTTO PRONTO PER IL FORUM DI VENERDI’

Condividi l'articolo

Appuntamento al Palacongressi: aperto e dedicato a tutti gli under 25

“Un evento molto importante, a cui teniamo molto, legato al piano strategico e dedicato ai nostri ragazzi: che del piano strategico sono stati colonna portante sin dalle sue fase embrionali. Parliamo di giovani e giovanissimi, da quelli che si apprestano a raggiungere la maggiore età sino ai 23/25enni: davvero vogliamo avere il loro contributo e conoscere il loro sguardo sulla città. Siamo consapevoli che è un ‘target’ difficile da coinvolgere, per questo il messaggio che rivolgiamo loro è chiaro: c’è un contenitore per voi, un canale aperto di confronto in cui siete liberi di esprimervi e dare voce alle vostre prospettive sulla realtà che vi circonda. Ci rivolgiamo sia a tutte le ragazze e i ragazzi che fanno parte del nostro prezioso mondo associativo, a quello sportivo o in generale sono coinvolti in gruppi più o meno organizzati, sia soprattutto a chi non fa parte di queste realtà e avrà il prossimo 25 marzo la possibilità di avere un ruolo reale nel processo decisionale che disegnerà la Bellaria Igea Marina dei prossimi decenni. Il tutto in un’occasione di confronto e discussione che non vuole essere né pesante né noiosa, in cui a ogni partecipante chiediamo di essere se stesso e dire la sua, dai grandi sogni alle aspettative più immediate”, così il Sindaco Filippo Giorgetti ha introdotto gli scorsi giorni il ‘forum’ rivolto ai giovani di Bellaria Igea Marina, organizzato dall’Amministrazione Comunale per questo venerdì.