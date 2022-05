BELLARIA IGEA MARINA. GIRO D’ITALIA HANDBIKE VIABILITÀ DOMENICA 8 MAGGIO

Condividi l'articolo

Si precisa che il giorno 8 maggio, in occasione della gara ciclistica “Giro d’Italia HandBike”, le strade

interessate dal circuito saranno inibite al traffico dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Le vie all’interno del circuito saranno percorribili in uscita fino le ore 10.00 presso il varco presidiato di via

Tibullo, direzione via Pinzon e zona Colonie. Un ulteriore varco anche in entrata oltre che in uscita sarà in

via Properzio, direzione via Trabaccolo / Panzini, fino le ore 10.00

Durante la gara, prevista dalle ore 10.30 alle 12.30, salvo un imprevisto prolungamento della gara, non sarà

consentita nessuna circolazione, nemmeno nei varchi sopra citati; rimane ovviamente la possibilità di

circolare nelle vie interne al circuito.