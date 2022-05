BELLARIA IGEA MARINA. GIRO HANDBIKE 2022, L’8 MAGGIO UN PERCORSO “INASPETTATO” PER LA SECONDA TAPPA DELLA 12^ EDIZIONE

Condividi l'articolo

Milano 5 maggio 2022 – A Bellaria Igea Marina fervono i preparativi per ospitare la seconda tappa del Giro Handbike, la manifestazione di settore leader in Italia e in Europa, che si correrà domenica 8 maggio 2022.

«La seconda Tappa di questa edizione sarà una piacevolissima sorpresa per i nostri #campionidivita; gli amanti dei percorsi tecnici apprezzeranno moltissimo il tracciato che il nostro Direttore Fabio Puricelli ha creato per loro. Un percorso assolutamente inaspettato che nasconde diverse insidie » – così assicura Fabio Pennella Presidente Solutions &Events Organization (SEO).

Nella moderna e graziosa cittadina di Bellaria Igea Marina, antico borgo marinaro, ancora a misura d’uomo, si sfideranno 90 handbikers #campionidivita con la formula di un’ora più un giro per le ambite maglie: maglia rosa Teleflex, maglia bianca 3G al miglior giovane atleta, maglia rossa San Marino mail per il team più veloce e maglia nera PMP.

«Siamo fieri di rappresentare l’Emilia Romagna nella dodicesima edizione del Giro d’Italia HandBike, una manifestazione che è diventata di grande tradizione all’interno del calendario paralimpico italiano e che si coniuga alla perfezione con la nostra volontà di ospitare grandi eventi legati al mondo bike. Sarà una grande opportunità di promozione dello sport e del nostro territorio, all’insegna dell’inclusione e del sano agonismo valorizzando sempre più il binomio sport e turismo» così Brunoangelo Galli Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Bellaria Igea Marina.

«La nostra vocazione turistica – dichiara Paolo Borghesi Presidente di Fondazione Verdeblu – ci porta spesso ad organizzare eventi sportivi nel giusto connubio che una città come Bellaria Igea Marina deve avere: salute e benessere coincidono con la vacanza unita all’attività sportiva. La rilevanza del Giro Handbike, quale importante evento sportivo che coinvolge i massimi atleti nazionali, aggiunge un valore al nostro brand amplificando anche la nostra capacità di accoglienza».

Appuntamento domenica 8 maggio in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina per lo start alle ore 11 e nel pomeriggio dalle ore 14.30 dove avranno luogo le premiazioni.

