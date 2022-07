Condividi l'articolo

Splendida serata ieri al parco della Casa Rossa, con gli alunni e le classi più meritevoli di Bellaria Igea Marina gratificati in occasione del Gran Galà degli Studenti 2022: manifestazione organizzata dall’Assessorato alla Scuola in collaborazione con l’Accademia Panziniana ed in partnership con RomagnaBanca Credito Cooperativo e Costa Parchi. Nel complesso, sono stati distribuiti ieri ai nostri ragazzi oltre 3.600 euro tra premi e buoni per l’acquisto di materiale scolastico.