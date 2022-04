BELLARIA IGEA MARINA. GRANDE SODDISFAZIONE PER LA PASQUA 2022: un mix vincente di eventi diffusi e grande coinvolgimento di tutta la città

Condividi l'articolo

<< Fa piacere constatare la soddisfazione di chi ha partecipato agli eventi o di chi ha ricevuto un valore aggiunto al proprio lavoro sostenuto anche dal palinsesto pasquale: penso alle strutture ricettive o alle tante attività di Bellaria Igea Marina. Il tutto è frutto di una programmazione con la DMO e una sinergia con i nostri professionisti: dalla scelta degli eventi alla comunicazione sia web che radiofonica (ndr partnership con radio Bruno) senza dimenticare il nostro staff che lavora senza sosta anche nei giorni festivi. Archiviata la Pasqua,>> prosegue il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, <<pensiamo già al 25 aprile quando sul piazzale Don Minzoni presenteremo il Campionato europeo di Tango con l’esibizione dei campioni europei in carica.>>

Il weekend pasquale ha visto la città di Bellaria Igea Marina impegnata in tre giorni ricchi di eventi diffusi su tutto il territorio: dai viali pedonali al lungomare di via Pinzon ed i campi di calcio dello Stadio Comunale E.Nanni e “La Valletta”. La città ha voluto proporre un contenitore di eventi che coinvolgesse un ampio target di utenti, dalle famiglie con bambini piccoli, fino ai giovani adolescenti ed adulti, richiamando i primi turisti della stagione e numerosi ospiti delle località limitrofe che hanno scelto Bellaria Igea Marina per trascorrere le loro vacanze pasquali.

PASQUA 2022 |MUSICA DIFFUSA, così il nome dell’evento che si è protratto dal 16 al 18 aprile, si è svolto principalmente sui viali pedonali Viale Ennio e Viale Paolo Guidi dove sono stati presenti spettacoli itineranti come quello del “Giocomicoliere” su Viale Ennio che ha divertito un ampio pubblico di grandi e bambini; l’Area family con giochi da tavolo, videogames e un’originale scuola di combattimento con spade laser; l’Area teen, in Piazza Matteotti, dove i ragazzi hanno incontrato i loro beniamini TikTokers ed Influencers presso il firmacopie del nuovo libro “Ma tu ce l’hai il ragazzo” di Patrizia Falcone o lo stand realme. Quest’ultimo ha riscosso particolare successo, permettendo a circa 500 persone di scattare i propri selfie nel tempo disponibile durante la presenza delle Tik Toker Kessy e Mely, partecipando di conseguenza alla casting competition per ricevere fino a tre smartphone realme 9 Pro+. Nella serata di domenica 17 aprile, sempre in Piazza Matteotti si è svolto un altro momento di grande richiamo: il Festival#Be Viral con giovanissimi spettatori provenienti da tutt’Italia e persino dall’estero. Sul palco si sono esibiti i giovani talenti Nicol, Rea, Tommaso Cesana, Dandy Turner, Fraespo, 3Win$ & Nasty che hanno emozionato il pubblico con le loro musiche emergenti e virali. A presentare la serata, insieme al Direttore artistico Andrea Prada, l’Influencer Gaia Bianchi accompagnata dai suoi numerosi fans che dal pubblico hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Inoltre, tanti punti spettacolo hanno animato il grande evento di Pasqua a a partire dai Moviemania su Viale Ennio ed i concerti dei Roxy Bar, Muppets, Gem Boy, Paolo Faetanini, Mescalero Station che si sono esibiti nei punti spettacolo lungo viale P. Guidi. L’isola perdonale è stata anche scenario di emozionanti spettacoli d’artisti di strada, sullo sfondo di punti ristoro con i truck food del “Buskeat Food Truck Festival”.

<< Facendo la sommatoria di tutti i followers, su TikTok e Instagram, che hanno seguito in questi giorni gli eventi di Bellaria Igea Marina>> Afferma con grande soddisfazione Andrea Prada, Direttore artistico di Bellaria Igea Marina -<< abbiamo raggiunto la soglia dei dieci milioni! Questo grazie alla partecipazione dei talent presenti per promuovere l’iniziativa. La buona riuscita dell’evento PASQUA 2022 | MUSICA DIFFUSA dimostra che il progetto della città, di coinvolgere come ambassadors per la promozione turistica giovani talent seguitissimi dalle nuove generazioni, è vincente!>>

Durante l’evento, un team di giovani TikTokers come Martina Rinaldi, Alessandra Rumieri, Nicolò Barbiani, Riccardo Aldighieri e Thomas Camorani hanno girato video e caricato contenuti sul canale Tik Tok della città di Bellaria Igea Marina. È stato così lanciato ufficialmente il profilo “BIM2K22” che andrà poi ad arricchirsi nel tempo con nuovi video e contenuti su una città sempre più vicina alle nuove generazioni e ai loro canali di comunicazione!

L’intrattenimento si è diffuso poi anche nella zona del lungomare A. Pinzon e presso il Polo Est Village con il Mercatino di Forte dei Marmi in esposizione per la “Fiera di Primavera – dal Tirreno all’Adriatico” e momenti di musica ed intrattenimento per bambini.

Invece per gli amanti dello sport ed in particolar modo del calcio è tornata dopo due anni, la disputa calcistica Under 14: 39°Torneo Pecci – 11° Memorial Giovanardi che ha visto scendere in campo sedici squadre giovanili: A.p.d Bellaria Igea Marina 1956, Parma, Torino, Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Monza, Sud Tirol, Cesena, Imolese Calcio, Vis Pesaro, Forlì Calcio, Rimini Calcio, Ravenna, Asd Savignanese, San Marino Academy. Durante il weekend si sono svolte i Quarti di finale, le Semifinali e la Finalissima che ha visto l’Atalanta alzare coppa del 1° classificato.

Soddisfatta per la riuscita dell’evento “PASQUA 2022| MUSICA DIFFUSA” anche la Presidente Federalberghi, Simona Pagliarani: <<Buona la risposta registrata dalle circa 70 – 80 strutture aperte in occasione della Pasqua. Grazie anche al bel tempo e certamente con il contributo degli eventi messi in campo da Amministrazione e Fondazione Verdeblu, è stata particolarmente buona la risposta del turismo di prossimità, ma anche dall’estero i riscontri sono stati positivi. In sintesi, un buon banco di prova e un viatico incoraggiante: in vista dei prossimi mesi e verso una stagione estiva che tutto il settore ha bisogno sia di vera ripartenza. Guardiamo con fiducia già al prossimo weekend lungo, quando altre strutture si aggiungeranno a quelle che hanno già aperto per Pasqua, ed in cui potremo contare sul volano rappresentato da eventi sportivi come lo Young Volley di Kiklos.>>

<< Attendavamo una Pasqua vissuta in questo modo, dopo le restrizioni degli ultimi due anni.>> Aggiunge Monica Nicolis, Presidente dell’Associazione Isola dei Platani. << Siamo soddisfatti di un Viale dei Platani (Viale P.Guidi) realmente invaso dagli ospiti che hanno scelto Bellaria: famiglie con nonni e bambini, ma anche soprattutto giovani. Una passeggiata allietata dagli eventi programmati, impreziosita dalla grande cura dedicata ad ogni angolo dell’isola pedonale ed a cui abbiamo contribuito prolungando l’accensione delle luminarie. Davvero una boccata d’ossigeno, in vista di un altro fine settimana importante: in cui spiccano le grandi occasioni e le novità dello shopping offerte dalla “Domenica Expo” lungo l’Isola dei Platani. >>