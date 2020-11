BELLARIA IGEA MARINA. Il sindaco Filippo Giorgetti: “Cautela e attenzione alle misure anti-contagio ora per poter accendere il Natale fra un mese”

Vi invito ad essere rigorosi ora proprio per poter vivere il NATALE senza lock down e chiusure.

-ne abbiamo bisogno in termini di SPERANZA e relazioni fra le persone, di radicamento ai VALORI ed alla necessità delle persone e dei più giovani in particolare di vivere momenti significativi di rapporti umani e relazioni dirette;

– ne abbiamo bisogno in termini economici, capisco chi manifesta ora a sostegno dei pubblici esercizi e delle attività economiche ma è vero che il maggiore fatturato (per realtà come le nostre) fuori dalla stagione turistica si produce nel periodo immediatamente antecedente e successivo alle festività natalizie, pertanto e’ strategico essere particolarmente cauti e attenti oggi per non trovarsi a sacrifici peggiori fra 1 mese.