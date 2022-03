BELLARIA IGEA MARINA. Iniziativa “M’illumino di Meno”: si spengono le luminarie dell’Isola dei Platani

Condividi l'articolo

L’Associazione Isola dei Platani in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina ha aderito all’iniziativa “M’illumino di Meno” spegnendo questa sera 11 marzo, le luminarie, contribuendo alla sensibilizzazione in tema ambientale, che per due km circa coprono il centro della Città e le vie limitrofe.

Da anni l’Associazione ha adottato un protocollo di risparmio energetico di altissimo livello, con la ditta Porfiriluce, con illuminazione a LED a bassissimo consumo e accendendo solo con orari mirati per la passeggiata serale in estate e in inverno, solo per 3 ore attualmente, permettendo una piacevole passeggiata e shopping con un’atmosfera suggestiva.

Monica Nicolis Presidente