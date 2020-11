BELLARIA IGEA MARINA. L’Emilia Romagna zona arancione. Il Sindaco filippo Giorgetti ai suoi cittadini: “Non vi nascondo SCONCERTO e INCREDULITÀ”

Poche ORE dopo l’ORDINANZA REGIONALE che prevede misure restrittive per la nostra regione: Concordate fra Regione Emilia Romagna con a capo Bonaccini (a cui va il mio in bocca al lupo di pronta guarigione) che e’ dello stesso partito della maggioranza di Governo e soprattutto e’ presidente della conferenza Stato – Regioni, il Governo cambia idea e trasforma l’Emilia Romagna in regione ARANCIONE