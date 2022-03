BELLARIA IGEA MARINA. “LUCREZIA FOREVER!”: SUL PALCO DEL TEATRO ASTRA AMANDA SANDRELLI

Domenica 13 marzo alle ore 21.00 andrà in scena il secondo spettacolo della nuova stagione di prosa del Teatro Astra, a cura di Teatro Europeo Plautino in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina.

In scena Amanda Sandrelli con “Lucrezia Forever!”, uno spettacolo surreale, comico, poetico, struggente e fuori da ogni tradizione teatrale: ad accompagnarla sul palco, altri tre attori digitali, con la Sandrelli in carne e ossa oltre che riflessa a fumetti.

Tutto nasce da un personaggio, Lucrezia, generato dalla fervida mente e dall’ancor più fervida mano di Silvia Ziche, disegnatrice vicentina che da anni dà vita a questa single piena di complessi, tic e manie. Lucca Comics & Games 2020 ha deciso per la sua sezione di Graphic Novel Theater, dopo il successo di “KobaneCalling – On stage” e “Io sono Cinzia”, di tornare al teatro coinvolgendo un drammaturgo regista molto esperto di monologhi come Francesco Niccolini e un’attrice dell’umanità di Amanda Sandrelli. Coadiuvati da una eccellente squadra tecnologica, hanno dato vita ad uno spettacolo senza precedenti per il teatro italiano: un solo attore vivente in scena, ma tutt’altro che un monologo visto che tre attori a fumetti e una fitta rete di telefonate e messaggi Whatsapp fanno di “Lucrezia Forever” un autentico spettacolo di teatro drammatico.