BELLARIA IGEA MARINA. Manca poco a Starcon 2022: fantascienza, scienza e giochi in scena dal 19 al 22 maggio al Palacongressi: tra gli ospiti l’Astronauta Franco Malerba 

Conto alla rovescia per la Starcon 2022, convention di fantascienza, scienza e giochi che si terrà a Bellaria Igea Marina dal 19 al 22 maggio. Il Palacongressi ospiterà partecipanti da tutte le galassie pronti a passare quattro giorni all’insegna del divertimento.

Starcon è una manifestazione che riunisce appassionati di scienza e fantascienza ed è realizzata dalle più importanti realtà associative amatoriali italiane. Star Trek, Star Wars, Ritorno al Futuro, Doctor Who, Stargate sono solo alcune delle serie televisive e cinematografiche che trovano spazio all’interno della manifestazione.

La Starcon 2022 è infatti organizzata dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Italian Klinzha Society, SG-F Stargate Fanclub Italia, Ultimo Avamposto. Saranno presenti durante la manifestazione Ritorno al futuro Italia, Star Wars Universe, La Bettola di Yoda, Rocca Prop, Empira Star Wars Fan Club.

Tanti gli ospiti che saranno presenti: l’Astronauta Franco Malerba, le attrici Tara Rosling, Sandra Lee Gimpel, Giulia Santilli; gli attori Jeffrey Weissmann e Alan Ruscoe e lo scultore Brian Muir.



Tra i tanti appuntamenti che si svolgeranno nei quattro giorni, diversi riguardano la scienza. Con il giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo in due distinti appuntamenti, parleremo della Stazione Spaziale Internazionale e di Samantha Cristoforetti ma anche di mobilità elettrica. Con il fisico ed astronomo Giuseppe Pisana e con l’astrofisico Simone Iovenitti in due diversi incontri, guarderemo attraverso la lente dei telescopi più potenti attualmente in uso per capire quanto il loro lavoro possa aiutarci nell’esplorazione spaziale.

Non mancheranno incontri più “ludici” dedicati alle serie televisive protagoniste della manifestazione. Con gli esperti Claudio Sonego, Marcello Rossi e Marco Paulli scopriremo la musica della fantascienza, la bellezza delle astronavi di Star Trek e le ultime novità sulle produzioni d’oltreoceano.

Davide ed Alessio Candeloro ci permetteranno di “diventare” Klingon, una delle razze di guerrieri più famosi di Star Trek: lezioni di bat’leth, la letale arma usata dai guerrieri più coraggiosi si alterneranno a lezioni di klingon, una lingua aliena, ostica e non meno “pericolosa” delle armi.