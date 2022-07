BELLARIA IGEA MARINA. MERCOLEDI 20 Luglio Secondo appuntamento con la rassegna “A Casa di Alfredo” con le più belle canzoni di Gino Paoli interpretate da Roberto Bricuccoli e la sua band

Condividi l'articolo

Torna anche quest’anno la rassegna “A Casa di Alfredo”, musica da ascoltare, da guardare, da raccontare”. Dopo il successo della prima data con la BMA Young Orchestra in concerto, mercoledì 20 luglio nel magico Parco del Polo Museale di Casa Panzini in via Pisino 1 a Bellaria Igea Marina si omaggerà uno dei protagonisti indiscussi della musica italiana, Gino Paoli, col progetto musicale “ Il cielo in una stanza”. Una band di musicisti di livello nazionale, con arrangiamenti curati da Marco di Meo e la voce di Roberto Bricuccoli riproporranno brani noti e meno noti, arrangiati in chiave jazz/pop del grande cantautore; per ritrovarsi in quella stanza così famosa sotto il cielo stellato del Parco di Casa Panzini.Roberto Bricuccoli – voce, Marco Di Meo – chitarra, Giacomo Dominici – basso e contrabbasso, Gianluca Nanni – batteria feat Loredana Vichi – voce. La serata sarà anticipata da una lettura a cura di Romina Rinaldi. La rassegna “A casa di Alfredo” è a cura di Ass. Quattro Quarti – aps, rientra in InCosta Festival, è sostenuta dal Comune di Bellaria Igea Marina, gode della collaborazione della Regione Emilia Romagna e di RomagnaBanca. Direzione artistica: Monia Angeli che presenta tutte le serate. Ingresso libero Info 3284599812 bimmusicacademy@gmail.com