BELLARIA IGEA MARINA. Pallavolo: la OMS Dinamo fa cinquina!

Condividi l'articolo









5 partite e 5 vittorie. Quest’ultima, con un punteggio di 3 a 1, ha un valore distintivo per i ragazzi di Botteghi e Matteucci poiché conquistata, contro una delle tre (Dinamo Pallavolo, Pietro Pezzi e Paolo Poggi) che erano a punteggio pieno nel girone.

Partita difficile, contro un avversario ben organizzato in tutti i reparti, specialmente in regia, cosa che ha sicuramente complicato la vita ai ragazzi Bellariesi.

Il match ha un ottimo livello tecnico e di agonismo, non a caso ci si gioca la prima piazza nel girone!

I ragazzi bellariesi, si fanno trovare pronti fin dall’inizio.

Botteghi e Matteucci, schierano Sampaoli in regia con Evangelisti opposto, Rossi e Mazza al centro, Do Nascimento e Tuccelli di banda, ed infine Boscain libero. Crociati non disponibile per un’indisposizione alla schiena.

Il primo set, vede proseguire punto a punto le due squadre, sino a circa metà di esso, ma successivamente il Pietro Pezzi allunga al 20 – 14 a causa di qualche errore di troppo. Una serie di ottimi servizi e decisi attacchi, permette alla Dinamo l’aggancio ed il sorpasso sul 22 a 21. Si continua vantaggiosamente, ma alla fine, nonostante qualche occasione per la Dinamo di chiudere il set, la Pietro Pezzi ha la meglio, e si porta a casa il primo set con punteggio di 28 a 26.

Il secondo invece, scorre in maniera abbastanza regolare per la Dinamo, che accelera ad inizio set. Verso metà parziale però, la Pietro Pezzi ottiene l’aggancio e ci si trova sul 14

pari. La situazione di parità dura solo pochi scambi, e con qualche ottimo muro, la Dinamo si avvantaggia per chiudere con un netto 25 a 21.

Terzo set, sempre in mano alla Dinamo, che parte subito decisa, mettendo in crisi con ottime battute, la ricezione avversaria. Il set, durante tutto il percorso, vede in vantaggio i bellariesi, in quanto bravissimi ad approfittare delle occasioni punto, con attacchi precisi e mirati, portando così il parziale, con un 25 a 20.

Il quarto set, è un concentrato di agonismo e tensione. La Pietro Pezzi vuole allungare la partita al tie break, mentre la Dinamo preferisce chiudere la pratica, prendendosi l’apice del girone.

La Pietro Pezzi reagisce ai due set persi, con un’ottima prestazione. Si prosegue dunque, punto a punto, con alcuni errori di troppo da entrambe le parti, giustificati però dall’importanza del set e della posta in palio. Sul 17 pari, la Pietro Pezzi tenta lo strappo, e si porta sul 20 a 17, ma la Dinamo reagisce nell’immediato, riparando lo svantaggio ed avendo la meglio per 27 a 25. Ottima prestazione corale, con un Do Nascimento che raccoglie un consistente bottino di punti. Il prossimo turno, vedrà i ragazzi di Botteghi e Matteucci una trasferta in terra emiliana, contro il Paolo Poggi di San Lazzaro (BO) per un altro scontro al vertice.

E’ stata una partita di grande spessore per la categoria, credo che ne sia venuto fuori un ottimo spettacolo per chi era in tribuna. Aver vinto una gara così difficile mi rende molto orgoglioso, considerato anche che venerdì sera si era infortunato Gianmarco (Crociati, ndr). Ma in questo senso so di allenare ragazzi che non vedono l’ora di dimostrare le proprie qualità in gare come queste!”, questo il commento di coach Botteghi a fine partita.



Tabellino:

BELLARIA: Sampaoli 3, Evangelisti 13, Nascimento 31, Tuccelli 11, Rossi 5, Mazza 10, Boscain LIB, Franzin 0, Crociati ne, Kyrylchuck ne, Martignoni ne – All. Botteghi-Matteucci PIETRO PEZZI: Cerquetti 2, Taglioli 24, Cardia 17, Ciccorossi 2, Raggi 5, Giugni 6, Rambaldi LIB, Sternini 5, Anconelli ne, Gardini ne, Brunelli ne, Marchini ne, Foschini ne – All. De LeonibusTabellino OMS Dinamo: Sampaoli 3, Evangelisti 13, Nascimento 31, Rossi 5, Mazza 10, Tuccelli 11, Boscain LIB Kyrylchuck ne, Franzin, Martignoni ne, Crociati ne

All. Botteghi – Matteucci