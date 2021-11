BELLARIA IGEA MARINA. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: APPROVATE MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER 100.000 EURO  

Condividi l'articolo

La Giunta ha approvato i giorni scorsi un quadro di interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno diversi edifici facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune di Bellaria Igea Marina: tutte opere da realizzarsi nel prossimo periodo e ascrivibili al consolidamento della sicurezza e alla razionalizzazione degli spazi.

Il valore complessivo degli interventi è di circa 100.000 euro, quasi la metà dei quali saranno impiegati per lavori di realizzazione, ripristino, messa a norma o adeguamento di aree dedicate ad archivio all’interno della residenza comunale di piazza del Popolo. Un’opera che consegnerà alla “casa” di tutti i cittadini di Bellaria Igea Marina un utilizzo degli spazi più funzionale, anche nell’ottica della prevista cessione al Comune di Bellaria Igea Marina, da parte del Servizio Tecnico di Bacino, di tutta una serie di pratiche sismiche di singoli privati: più o meno datate, e riferite anche ad anni precedenti alla costituzione della municipalità autonoma, avvenuta nel 1956.

Premesso che la delibera inquadra anche manutenzioni minori per il Palazzo del Turismo piuttosto che per lo Stadio comunale “E. Nanni”, da rilevare come nel quadro di interventi si rinnovi l’attenzione verso i plessi scolastici, con la realizzazione di nuovi controsoffitti antisfondellamento alla Scuola Primaria “G. Pascoli” e alla Scuola Materna “Gabbiano”. Opere per 25.000 euro atte a migliorare la qualità degli ambienti, a partire dalle aule che presentano maggiore ammaloramento delle finiture e che per prime saranno interessate dagli interventi. Da segnalare, infine, l’opera di manutenzione straordinaria, per 13.000 euro circa, che verrà compiuta sugli impianti elevatori della Scuola Media Statale “A. Panzini”.