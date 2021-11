BELLARIA IGEA MARINA. Rinnovo del C.d.A. di ACER, astensione da parte di Bellaria Igea Marina; le parole del Sindaco Giorgetti e dell’Assessore Grillo

“STIMA NEI CONFRONTI DEGLI INTERPRETI SCELTI, MA SONO PREVALSE LOGICHE VECCHIE E MIOPI”

E’ avvenuto oggi il rinnovo delle cariche dell’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Rimini, con la nomina del nuovo Presidente, Tiziano Arlotti, e del Consiglio di Amministrazione.

A margine dell’assemblea odierna, il Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti e l’Assessore ai Servizi Sociali Flaviana Grillo affidano le proprie considerazioni a una nota congiunta: “Esprimiamo le nostre congratulazioni al Presidente, figura verso la quale nutriamo stima personale ed apprezzamento professionale. A Tiziano Arlotti ed a tutti i componenti del nuovo C.d.A., l’augurio quindi di un proficuo e collaborativo lavoro a vantaggio dell’edilizia residenziale sociale dei nostri territori e delle famiglie che ne beneficiano. Siamo tuttavia a rimarcare come ancora una volta la nostra provincia abbia assistito a una scelta avvenuta in ‘altre stanze’, quelle di un’unica compagine politica, diversamente rispetto a quanto richiederebbero le nomine di un ente partecipato, strategico e rappresentativo dell’intero territorio, della portata di ACER.”

“A maggior ragione, pertanto, riteniamo che questa fosse l’occasione giusta”, sottolineano, “per dare un segnale di discontinuità e per vedere tutte le forze in campo ragionare insieme in nome del bene comune e di orizzonti nuovi nella gestione della ‘res publica’. Anche in vista delle opportunità che il PNRR prevede per il comparto delle politiche abitative. Era ciò che la stessa Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina aveva proposto: hanno tuttavia prevalso logiche vecchie e una visione miope che, pur rinnovando gli auguri di buon lavoro a tutti gli interpreti scelti, ci hanno indotto a un inevitabile voto di astensione.”