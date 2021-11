BELLARIA IGEA MARINA. UN GRANDE SUCCESSO FIRMATO POLO EST VILLAGE 

Condividi l'articolo









Una lunga, lunghissima stagione quella del Polo Est Village, che nei suoi oltre 180 giorni di apertura raggiunge tantissimi successi, confermandosi vero e proprio punto d’incontro e di riferimento per famiglie, sportivi, turisti ed amici che hanno scelto i 12.000 metri quadrati, la più grande area eventi nel centro di Bellaria Igea Marina, per i tantissimi servizi offerti.

“Una sfida lanciata nel 2020 con l’ingresso della nuova gestione composta da imprenditori turistici locali, professionisti ed una grande realtà sportiva lombarda” – le parole del direttore responsabile del Polo Est Village, e continua “ che crede fortemente nel territorio e nell’accoglienza di sempre nuovi clienti, con il turismo di prossimità, sportivo, di massa e lento (slow tourism), con l’obiettivo di creare un luogo funzionale nelle 4 stagioni, con nuove proposte per vivere il mare 365 giorni l’anno.

Una forte sinergia con le associazioni e gli enti del territorio ha permesso di affrontare un ricco calendario di eventi e di appuntamenti per tutti i gusti. Da quelli sportivi in collaborazione con Kiklos, Dinamo Running, Dinamo Sport, Romagna Paddle Surf, Asd Mareterra, Insubria Gallarate, quattro tornei di beach volley, tra cui la Coppa Italia – serie A con riprese e dirette RAI, eventi di running e di sup, che hanno visto oltre 1000 atleti al village, con conseguente booking nelle strutture della città per gli sportivi coinvolti, serate stellate con le grandi firme della cucina italiana, 3 appuntamenti con oltre 100 ospiti per serata. Il palco centrale e il ledwall hanno ospitato eventi musicali con band e performer, tutto il cammino della Nazionale Italiana agli europei di calcio e le grandi giornate olimpiche di Tokyo 2020.

Turisti, curiosi e sportivi da Lombardia, Piemonte, Veneto e da Francia, Germania, Svizzera insieme ad un pubblico più locale hanno popolato le oltre 15 ore di apertura giornaliera, sfruttando gli ampi spazi per vivere in completa serenità brevi attimi, giorni di relax o grandi eventi. Quattro le lingue ufficiali del Polo Est Village, Italiano, Inglese, Francese e Tedesco in modo da poter accogliere e far sentire a casa chiunque vi acceda.

Un reparto interno si occupa della formazione di tutto il personale, diventando una vera e propria “scuola” di inserimento e affiancamento al lavoro. Oltre 30 addetti, tutti giovani tra i 18 e i 30 anni, controllano e gestiscono gli ampi spazi disponibili: la grande terrazza sulla sabbia, ottimo punto per la ristorazione e gli spettacoli serali, i 10 campi attrezzati per beach volley, beach tennis o foot volley, rendono il village una meravigliosa cornice per attività ed eventi.

Tantissime presenze quindi, che hanno scoperto un nuovo modo di vivere la spiaggia ed il mare: la formazione e la professionalità del personale hanno aiutato i clienti a conoscere i diversi luoghi del nostro entroterra, non solo mare quindi, ma anche tante iniziative in sinergia con gli eventi programmati, che hanno coinvolto attività ed imprenditori di Bellaria Igea Marina, associazioni, la fondazione Verdeblu e non ultima l’amministrazione comunale.

In apertura di stagione un’importante iniziativa sviluppata e coordinata a quattro mani con Romagna Experience, contenitore per il turismo esperienziale, ha permesso di coinvolgere oltre 30 professionisti tra tour operator, influencer e giornalisti, per una 5 giorni senza stop in tutto il territorio di Bellaria Igea Marina e paesi limitrofi, con il Polo Est Village quartier generale, punto di riferimento, di arrivo e di partenza di tutte le attività per gli ospiti coinvolti, con un grande risultato in termini di visibilità per la città di Bellaria Igea Marina, da sempre importante destinazione nel panorama romagnolo, ed una comunicazione di qualità con articoli nelle più prestigiose riviste di settore, Itinerari e Pleinair, contenuti e post nei social network che hanno raggiunto oltre 800.000 mila account con visualizzazioni ben superiori al milione; un grande successo quindi che permesso di avviare le numerose proposte tra tour operator e cliente, con i primi arrivi a pochi giorni dalla chiusura del progetto, giugno 2021.