BELLARIA IGEA MARINA. UN SOSTEGNO AI GIOVANI IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Condividi l'articolo

Ventotto ore di formazione gratuita circa le giuste tecniche di relazione con il mondo del lavoro

Al via la terza edizione di “Inventi Diventi”, iniziativa dedicata ai giovani di Bellaria Igea Marina di età compresa tra i 19 e i 29 anni. Immutato l’obiettivo del progetto, nato da un’idea dell’Associazione 2000Giovani, sviluppata in collaborazione con Il Pensatoio, azione del progetto “Giovani in Azione” dell’Unione dei Comuni Valmarecchia, e con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili: ossia aiutare i giovani nella ricerca di un’occupazione, fornendo loro informazioni utili e “formandoli” alle giuste tecniche di relazione con il mondo del lavoro.

A partire da mercoledì 23 febbraio, riprenderanno quindi gli incontri di formazione già sperimentati a partire dal 2020, in cui verranno trattati temi quali: comunicazione verbale e non verbale, come gestire un colloquio, come imparare a promuoversi sui social, la ricerca attiva del lavoro, talenti e innovazioni/lavori per il futuro, colloquio con un azienda di intermediazione. Sono poi previsti altri tredici incontri, tutti di due ore e completamente gratuiti, che daranno la possibilità di affrontare a fine percorso – con un minimo dell’80% di frequenza – un tirocinio lavorativo presso aziende del territorio, la cui collaborazione è parte integrante e valore aggiunto del progetto stesso.

Tutte le attività si svolgeranno online, con la prospettiva di trasformarle in incontri in presenza non appena vi saranno le condizioni ideali per farlo. Avverrà online, su piattaforma Zoom, anche una utile presentazione del corso: in programma lunedì 21 febbraio alle 14.30, vedrà come relatori gli ideatori del progetto Monica Boschetti, Elio De Paoli e Alberto Borghesi.

Info: 349.7117410 (lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 | Pagina Facebook InventiDiventi | mail: inventidiventi@gmail.com.