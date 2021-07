BELLARIA IGEA MARINA. Visita del Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Sciarrone: le parole del Sindaco Giorgetti

Condividi l'articolo









“Un onore ricevere in visita a Bellaria Igea Marina il Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Sciarrone direttore marittimo e comandante della Capitaneria di Ravenna .

Un incontro voluto dallo stesso Capitano accompagnato dal Comandante Provinciale di Rimini Monaco Marcello per ringraziare l’Amministrazione Comunale per la nuova prestigiosa sede presso il “vecchio macello” di via Ferrarin. Sede che vede l’apprezzamento dei militari che la vivono e che operano quotidianamente guidati dal comandante Giliberti Giuseppe. Un cordiale e piacevole incontro di quasi due ore in cui sono stati affrontati anche i temi del piano di salvamento e della gestione portuale.”