“Le imprese balneari rappresentano un’eccellenza, un esempio della piccola media impresa tipicamente italiana.” Su delega del Presidente nazionale Antonio Decaro, ed in qualità di Vice Presidente regionale, il Sindaco Filippo Giorgetti ha rappresentato oggi ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani alla Fiera di Rimini, intervenendo al SUN Beach & Outdoor Style nel contesto della kermesse dedicata al turismo TTG Travel Experience: un palcoscenico di prestigio per il primo cittadino e per tutta Bellaria Igea Marina, proprio nell’edizione che vede SIB – Sindacato Italiano Balneari celebrare i 60 anni di rappresentanza imprenditoriale alla fiera di Rimini. Sul tavolo oggi, temi quali turismo, quadri normativi e concessioni balneari.