I carabinieri stanno indagando sulla tragedia che si è consumata a Bellaria dove domenica scorsa non si sa come un 93enne ospite di una casa di riposo e affetto da Alzheimer è riuscito a uscire dalla struttura. L’allarme è stato dato subito ma il freddo non ha lasciato scampo all’anziano il cui cadavere è stato trovato ieri mattina non lontano dalla casa di riposo dove risiedeva.