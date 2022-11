Condividi l'articolo

Una bambina di 5 anni è stata ricoverata per accertamenti al pronto soccorso Pediatrico dell’ospedale Infermi, a seguito dell’incidente che l’ha vista coinvolta ieri mattina mentre si trovava in auto con i propri genitori, lungo la via San Vito. Sul posto per i rilievi sono intervenute pattuglie della Polizia locale di Rimini e di Bellaria Igea Marina.