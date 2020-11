BELLARIA. Inquinamento e ambiente: nota di “Futuro Verde per Bellaria Igea Marina

Il gruppo civico per l’ambiente “Futuro Verde per Bellaria Igea Marina in una nota scrive:

“L’inquinamento dell’aria sta influendo negativamente sulla salute del nostro pianeta. È un dato di fatto che sta sempre più entrando all’interno di una consapevolezza collettiva e civica che dovrebbe spronare un ampio campo di azione al contrasto, non solo a livello locale ma anche nazionale, europeo e globale”.

“La responsabilità sulle future generazioni ci costringe a prestare più attenzione alle nostre scelte quotidiane facendo propendere le nostre routine a delle piccole variazioni: preferire di andare a lavoro in bicicletta anziché in macchina o preferire mezzi elettrici o collettivi ai sempre troppo diffusi mezzi privati e inquinanti. Il cambiamento per un domani migliore dovrà seguire necessariamente nei prossimi anni la strada della conversione ecologica”.

“Come gruppo civico per l’ambiente “Futuro Verde per Bellaria Igea Marina” abbiamo deciso di parlarne con chi lo vive ogni giorno tra amministratori e associazionismo. Faremo un approfondimento a 360 gradi sul tema dei trasporti e della mobilità sostenibile: sabato 28 novembre alle ore 15.00 in diretta sulla nostra pagina Facebook “Futuro VERDE per Bellaria Igea Marina”.

“Sarà con noi per avviare i lavori l’Assessore regionale alla mobilità, turismo e commercio Andrea Corsini, e a seguire interverranno il Docente di Storia dei trasporti presso l’Università di Siena Stefano Maggi, il Sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’Associazione Ciclisti Urbani di Rimini”.

“Sarà un importante occasione per discutere e cercare di comprendere le prospettive e gli scenari legati alla mobilità sostenibile di Rimini e della Romagna, per individuare soluzioni e progetti che rendano più green gli spostamenti urbani”.