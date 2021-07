Condividi l'articolo









Non si può dire che gli insegnanti non abbiano risposto positivamente alla campagna vaccinale tuttavia c’è chi lamenta di aver ricevuto un trattamento da cavie da laboratorio. A parlare un’insegnante di Bellaria che ha ricevuto la seconda dose in forte ritardo perché non si trovavano altre persone disposte a fare il vaccino che doveva essere diviso fra altre 11 persone. Ora il rischio è che non sia più sufficiente la seconda dose e che le venga comunicata la necessità di una terza.