Bellaria. Installata la nuova segnaletica in prossimità delle uscite della Statale 16 sul territorio comunale

In accordo con Anas, che ha accolto le richieste dell’Amministrazione, è stata installata la nuova segnaletica in prossimità delle uscite della Statale 16 sul nostro territorio comunale. Le nuove diciture facilitano la vita a chi visita Bellaria Igea Marina, soprattutto a chi lo fa per la prima volta, eliminando la doppia uscita ‘Igea Marina’ e utilizzando criteri oggettivi come i punti cardinali. Viene così meglio identificata la zona Sud, superando il vecchio termine zona colonie, e con essa la fascia turistica che conduce al mare, il quartiere Bordonchio, il centro di Igea, fino a Bellaria, il suo centro e il porto: una razionalizzazione che, a partire dal biglietto da visita per chi giunge nella nostra città, intende valorizzare e dare pari importanza ad ogni angolo di Bellaria Igea Marina.