BELLARIA. La cultura passa dal web. Al via un nuovo calendario di appuntamenti

“La cultura sul web”, il progetto di fruizione da remoto dei servizi culturali di Bellaria Igea Marina, rilancia e cresce ancora: lo farà in settimana, con il lancio della nuova programmazione e la presentazione in diretta streaming delle varie anime che lo compongono. Teatro del tutto sarà, alle ore 12.00 di giovedì 26 novembre, la pagina Facebook @Arca-Rete Culturale di Bellaria Igea Marina.

L’iniziativa è nata durante il lock down di inizio anno, portando nelle case degli utenti e degli appassionati di cinema, teatro e letteratura, contenuti e servizi digitali dei soggetti aderenti alla rete ARCA di Bellaria Igea Marina: Biblioteca Comunale Panzini, Cinema Teatro Astra, Bellaria Film Festival, Centro Giovani Kas8 e Scuola di Musica Glenn Gould.

Confortata dall’apprezzamento degli utenti del web, questa prima, positiva esperienza è divenuto un format riproposto anche con un cartellone estivo estivi, con alcune novità e puntando sul potenziale che la cultura di Bellaria Igea Marina è in grado di esercitare anche a livello turistico.

Ora al via un nuovo calendario. L’avvio del quale sarà l’occasione per l’Amministrazione Comunale per presentare la grande famiglia allargata che alimenta, con lavoro e contenuti, il progetto “La cultura sul web”. Appuntamento online questo giovedì a partire dalle 12.00; a fare gli onori di casa, sarà l’Assessore alla Cultura Michele Neri, che poi passerà la parola in video conferenza agli staff dei vari servizi per l’illustrazione delle rispettive attività.“