Bellaria: la Polizia di Stato sgombera un edificio in stato di abbandono: 4 persone denunciate

Nelle primissime ore della mattinata odierna, la Polizia di Stato di Bellaria, con il contributo della Polizia Municipale, ha effettuato un accesso ad un immobile in stato di abbandono sito in quel Comune, in Viale Pinzon 34.

Gli agenti in servizio presso il Posto Stagionale di Polizia di Bellaria, nei giorni scorsi, avevano ricevuto l’esposto del proprietario dello stabile che riferiva di strani movimenti notturni all’interno dell’immobile, chiedendo un intervento risolutivo agli agenti.

Questa mattina, anche grazie al contributo fornito dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato provenienti da Bologna, gli Agenti si sono introdotti all’interno dell’immobile imbattendosi in una situazione di profondo degrado in cui vivevano 4 cittadini rumeni, 3 uomini ed una donna, già più volte denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici.

Gli stranieri sono stati fatti evacuare e denunciati ancora una volta per il medesimo reato.

Il proprietario ha assicurato che provvederà nei prossimi giorni a sigillare gli ingressi dello stabile, al fine di evitare il ripetersi di tali episodi.