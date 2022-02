Bellaria. La prefettura dà l’ok: lungomare intitolato alla Carrà

Condividi l'articolo

Arrivato l’ok per intitolare il lungomare alla Carrà. Ad annunciarlo il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti. E per mettere subito i puntini sulle “i” va precisato che il nome d’arte dell’indimenticabile diva, scomparsa il 5 luglio 2021, sarà affiancato da quello anagrafico. Il risultato? “Lungomare Raffaella Carrà Pelloni”. In vista del traguardo, Il primo passo era stata la delibera approvata a metà luglio dello scorso anno dalla giunta comunale. «A seguire già in agosto avevamo inviato la richiesta alla Prefettura, l’organo che è deputato, dopo aver vagliato tra l’altro il parere della Soprintendenza, a rilasciare un’autorizzazione speciale per tutti i personaggi scomparsi da meno di 10 anni»…Corriere Romagna