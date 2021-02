Giovedì alcuni malviventi hanno tentato di entrare all’interno della pasticceria Jolly passando dalla finestra. Erano circa le otto e per fortuna il tentativo è andato a vuoto grazie alla prontezza del vicinato che ha subito chiamato i carabinieri. Di più in tanti si sono precipitati in strada ad attendere i militari mettendo in fuga i ladri prima del loro arrivo.