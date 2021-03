Dito puntato dei residenti contro le campane della chiesa settecentesca di San Marino che l’altra notte hanno suonato ad ogni ora. Ma si è trattato di un errore per il quale il parroco don Enzo Gobbi si è scusato spiegando di aver fatto un pasticcio con la programmazione. Ha anche assicurato che non accadrà più. C’è però chi ha colto l’occasione per sparare a zero sulle campane, fastidiose anche di giorno perché per esempio la domenica mattina suonerebbero troppo presto.