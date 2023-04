Bellaria. L’ISOLA DEI CURIOSI, APPUNTAMENTO DOMENICA E LUNEDI’ NEL CUORE DI BELLARIA

Condividi l'articolo

Musica, artisti in strada, mercatino e la 4^ Mostra del “Riciclo Creativo”: questo è quanto riserva in questo fine settimana l’appuntamento primaverile con “L’Isola dei Curiosi”, nel centro di Bellaria Igea Marina. La manifestazione proporrà anzitutto il caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato, al riciclo, il mercatino del riuso dei bambini; apertura prevista la mattina di domenica 30 aprile per proseguire anche nella giornata di lunedì 1 maggio.

L’Isola dei Curiosi si arricchirà con altri momenti di intrattenimento a partire dal pomeriggio di domenica, soprattutto grazie alla presenza di ben sei punti musicali proposti dalla BIM Music Academy e con l’esibizione alle 16.30 e alle 18.00 del grande Coro della Gustosa in piazzetta Fellini. Poi ancora la Strada degli Artisti, con la presenza dei pittori della “Santarcangelo dei Pittori” e dell’associazione “Bell’Arte” che esporranno i loro quadri.

In contemporanea, giunto alla quarta edizione, si svolgerà il Concorso del “Riciclo creativo”. Una mostra-concorso nata per dare spazio a chi sa dare una seconda vita ad ogni tipo di scarto e che ha riscosso un notevole successo già nelle precedenti edizioni. Presenti opere che creano emozione e curiosità, create con oggetti che trovano così un nuovo utilizzo. La mostra si terrà nei locali di piazzale Gramsci, visitabile a partire dalle ore 10.00 di domenica 30 aprile. La premiazione dell’opera più originale è prevista alle ore 18.00 di lunedì 1 maggio, all’interno della stessa sala mostra.