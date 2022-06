Bellaria. Negoziante esasperata pensa di chiudere: sette furti in 6 mesi

Condividi l'articolo

Negozio di abbigliamento a Igea Marina ha subito sette furti in non più di sei mesi. L’ultimo lo scorso giovedì, mentre a gennaio era successo tre volte nella stessa settimana. La quantificazione dei danni complessivi di tutte le “visite” parla di almeno 30mila euro, visto che ad essere trafugati sono stati scatoloni con abiti, costumi, borse e tutti gli accessori da mare, oltre chiaramente ai vetri infranti e la veranda spaccata. Se la situazione continuasse a protrarsi, per la commerciante si profila la soluzione di chiudere definitivamente. Una decisione che tanti commercianti esasperati rischiando di prendere.