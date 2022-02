BELLARIA. NEL GIORNO DELLA PATRONA, TORNA LA FIERA DI SANT’APOLLONIA

Condividi l'articolo

GIA’ TEMPO DI NUOVI FESTEGGIAMENTI A BELLARIA IGEA MARINA: Dopo il positivo weekend del 5 e 6 febbraio, è già di nuovo ora di festa nel cuore di Bellaria Igea Marina: torna infatti domani, proprio nel giorno della Patrona della città, la Fiera di Sant’Apollonia. Dalla mattina alla sera, appuntamento lungo l’Isola dei Platani, in via Pascoli, via Pavese e via Don Milani, con il centro commerciale naturale di Bellaria impreziosito da stand e bancarelle: in cui a farla da padroni saranno ancora una volta l’artigianato, la gastronomia locale ed i prodotti tipici regionali messi in mostra da numerosi espositori.

Dopo la giornata di domani, in programma poi un ulteriore fine settimana di festeggiamenti, con le celebrazioni del San Valentino in calendario sabato 12 e domenica 13 febbraio.

Prodotti apprezzatissimi gli scorsi giorni, durante la prima due giorni della Fiera, al pari della play hall installata in piazza Matteotti in collaborazione con Fondazione Verdeblu: un grande tendone con un’offerta di attrazioni e intrattenimento ritagliata su misura di un target family ma anche per ragazzi, giovanissimi e bambini. ‘Gestita’ da due animatori, la play hall accoglie realtà virtuale, videogiochi, giostre per i più piccoli, calcio balilla e una piastra da “hockey” sullo stile di quelle diffuse nelle sale intrattenimento. Il tutto corredato da gonfiabili scenografici collocati lungo la parte esterna della struttura. Inaugurato sabato scorso, questo grande tendone dedicato al divertimento in sicurezza è fruibile tutti i giorni fino a domenica 13 febbraio, nella fascia oraria 15.00 – 19.00; fanno eccezione proprio la giornata di domani (mercoledì 9) e domenica 13 febbraio, quando il tendone resterà aperto con orario continuato dalla mattina alle 9.00 fino alle 19.00.

L’installazione della play hall intende arricchire la fiera e conferire ancor più attrattività durante i giorni di festa all’Isola dei Platani e al centro Bellaria, a sostegno delle attività e del mondo del commercio locale. Inoltre, con la volontà di incentivare ulteriormente la frequentazione dei negozi cittadini, si sottolinea che chiunque si presenti sotto il tendone con uno scontrino superiore a 5 euro – a prova di un acquisto effettuato in una qualsiasi attività di Bellaria Igea Marina – riceverà 5 ‘gettoni’ validi per le attrazioni della play hall, da utilizzare entro la giornata dell’emissione della ricevuta d’acquisto.

Si ricorda, infine, che la sosta negli stalli comunali sarà completamente gratuita nelle giornate di domani, di sabato 12 e di domenica 13 febbraio; l’ordinanza che dispone tutte le misure in vigore durante i giorni di festa, anche in termini di viabilità, è consultabile integralmente sul sito istituzionale www.comune. bellaria-igea-marina.rn.it

Potrà partecipare alla fiera chiunque sia vaccinato o in possesso di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, con controlli che saranno condotti a campione come già avvenuto negli scorsi giorni. ————————— “Visioni e suoni contemporanei”: domani sera l’ultimo appuntamento. In concomitanza con Sant’Apollonia, è in programma domani sera al Cinema Astra anche l’ultimo appuntamento del progetto “Visioni e suoni contemporanei”: un’iniziativa firmata dalla Biblioteca Comunale “Alfredo Panzini” nel contesto dei legami con gli altri attori culturali del territorio, a partire dal cinema e il Bellaria Film Festival. Per questa seconda edizione, il format ha proposto un ciclo di film muti con nuove colonne sonore realizzate in live; tutte pellicole appartenenti al cosiddetto movimento espressionista cinematografico tedesco degli anni Venti, un laboratorio che avrebbe influenzato gran parte del cinema a seguire, alla base di veri archetipi del cinema dell’orrore, dell’angoscia, dell’inquietudine.

Domani sera alle 20.45, con introduzione del responsabile della Biblioteca Comunale Alessandro Agnoletti, il progetto si concluderà con la proiezione de “Il Golem” (1920; 85 min.), diretto da Henrik Galeen e Paul Wegener, con sonorizzazione a cura di Riccardo Rico Gamondi sui generideath ambient/noise/beat.

– allegate 5 foto della play hall presente in piazza Matteotti.