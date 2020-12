BELLARIA. Presentazione pubblica del nuovo servizio “Album di Bellaria Igea Marina”. Un archivio multimediale di catalogazione partecipata per la Città, on-line da lunedì 21 dicembre

Il Comune di Bellaria Igea Marina, nel 1990, ha istituito presso la sede della Biblioteca comunale il

“Laboratorio di ricerca sugli spazi di socialità, i linguaggi e le forme di comunicazione nella vita quotidiana”

poi rinominato “Laboratorio di documentazione e ricerca sociale”, quale luogo di studio e valorizzazione

della storia, della cultura e delle tradizioni locali. La sua nascita ha prodotto innumerevoli iniziative di

ricerca e progettazione culturale di elevato spessore, tese a identificare in questi ambiti, i tratti più originali.

L’obiettivo finale del Laboratorio è sempre stato quello di creare un archivio/centro di documentazione

multimediale permanente per rendere fruibile al pubblico la documentazione raccolta, continuando al

contempo ad accrescerne il patrimonio.

È un grande piacere informare tutti i cittadini che in occasione di questo Natale finalmente, grazie

all’acquisto di un software di catalogazione partecipata e alla costituzione di un adeguato gruppo di lavoro,

con la supervisione di Gualtiero Gori, direttore storico del Laboratorio, l’archivio multimediale “Album di

Bellaria Igea Marina” ha definitivamente preso forma e sarà presentato virtualmente lunedì 21 dicembre.

La diretta avverrà alle ore 12:00, sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria Igea Marina.

L’invito a prenderne parte on-line è rivolto a tutti.

La realizzazione di questo archivio, oltre a far conoscere le peculiarità di Bellaria Igea Marina, attraverso

svariate chiavi di ricerca declinate in percorsi tematici e microstorie, fornirà quel minimo comune

denominatore teso a favorire un rinnovato sentimento di appartenenza alla comunità. In particolare

consentirà a ciascuno di essere partecipe di una narrazione collettiva della città, della sua storia e della sua

gente, proponendo in itinere l’inserimento di nuovi documenti personali (foto, audiovisivi, scritti, ecc.)

corredati da dati informativi.