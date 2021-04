I lavori di rifacimento della pavimentazione (che a fine intervento avranno interessato un maxi tratto di circa settecento metri), cominciano a svelare il nuovo aspetto di viale Colombo. L’intervento prevede la messa a nuovo del “sottofondo” con successivo riposizionamento della canalina e delle bettonelle ormai ammalorate. I lavori, partiti all’altezza di via Montenero, procederanno in direzione Nord fino a piazzale Kennedy, per uno stanziamento complessivo di circa 300.000 euro.