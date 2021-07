BELLARIA. QUARTOPIANO SUITE RESTAURANT E IL PIASTRINO IN TRASFERTA: LUNEDÌ SERA CENA SULLA SABBIA AL POLO EST VILLAGE

Condividi l'articolo









Un menù a quattro mani ispirato ai sapori del mare quello proposto dallo Chef Silver Succi e dallo stellato Riccardo Agostini (una stella Michelin)

Rimini, 14 luglio 2021 – Una location suggestiva, illuminata dalle stelle, farà da cornice al primo evento in esterna del Quartopiano Suite Restaurant. Lunedì 19 luglio la brigata dello Chef Silver Succi si sposterà al Polo Est Village, il villaggio sulla spiaggia di Bellaria – Igea Marina e, per l’occasione, sarà affiancata dalla cucina stellata de Il Piastrino di Pennabilli, capitanata dallo chef Riccardo Agostini.

Stelle dunque protagoniste nella cena gourmet a quattro mani in riva al mare. Un’occasione per gustare piatti dall’incredibile armonia di sapori, cullati dal rumore dalle onde e dalle sonorità ricercate del Dj set. A completare la magia il dress code, total white, per una serata di candide emozioni.

I sapori del mare saranno il filo conduttore del menù, accompagnato da una selezione di vini della Tenuta Pertinello di Galeata di Forlì.

I posti disponibili sono limitati, è necessaria la prenotazione (info@quartopianoristorante.com; 389 9807370, anche WhatsApp).

Tutte le informazioni sul sito web www.quartopianoristorante.com, nella sezione eventi.

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO – Per raggiungere il Polo Est Village è disponibile il servizio navetta gratuito in partenza dal parcheggio del Palacongressi di Bellaria-Igea Marina (Via Uso 1) ogni 10 minuti.

IL MENU

Snack di Benvenuto standing

Gnocco fritto con primo sale e alici

Insalata di zucchine e fiori

Cialda di riso venere con mantecato di pesce

Cozze e maionese tarantina

Servito al tavolo

Bocconcini di sgombro marinati e cotti, guacamole, pomodorini e caviale d’aringa

Millefoglie di pasta e spigola, zucchine e fiori di zucca in guazzetto ai frutti di mare

Tonnetto laccato, melanzana acida e miso

Freddo di limone, pomodoro e pesca