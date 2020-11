Dal 16 novembre, grazie alla disponibilità e alla collaborazione della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini riprenderà il servizio di prestito e ritiro libri a domicilio, disponibile nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Un servizio prezioso per i tanti fruitori della Biblioteca, per avvalersi del quale è sufficiente scrivere all’indirizzo biblioteca@ comune.bellaria-igea-marina. rn.it indicando: titolo e autore del libro, l’indirizzo per la consegna e un recapito telefonico. In alternativa, è possibile chiamare lo 0541.343889, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 14.30. Saranno poi i volontari della Protezione Civile a consegnare i volumi desiderati direttamente a casa.