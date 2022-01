Bellaria. Ripristino e nuovo look per l’esterno della scuola Allende

_L’Amministrazione ha completato in questi giorni l’intervento di ripristino del muro di recinzione, nonché delle pareti esterne ammalorate, presso la scuola comunale dell’infanzia “Salvador Allende”. Per circa 7.000 euro, il look dell’istituto è stato rinnovato con un giallo/verde brillante, così che per i bambini possa essere sempre più ospitale e accogliente l’ingresso nella propria scuola.