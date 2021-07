BELLARIA. Rush Finale per votare Bellaria Igea Marina come “Peppa Pig Destination” 2021.

Condividi l'articolo









Peppa Pig viaggia per l’Italia in cerca di una destinazione turistica family friendly da eleggere per l’anno 2021. La Romagna gareggia con Bellaria Igea Marina (RN), inserita tra le nove località in gara al #PeppaPigDestinations. È la prima volta in assoluto che Peppa Pig (di Hasbro), il personaggio più amato dai bambini in età prescolare lancia questa iniziativa, rivolgendo la sua attenzione verso la Riviera Romagnola ed in particolare verso Bellaria Igea Marina inserita nella categoria “Mare” in gara con Agropoli (SA) e Porto San Giorgio (FM)

Il progetto alla sua prima edizione, vede Peppa Pig in partnership con il portale di promozione territoriale nazionale di VisitItaly. Il concorso iniziato lo scorso 24 giugno, scadrà il prossimo 26 luglio; per partecipare votando la migliore meta family friendy, basta un semplice click sul sito: https://peppapig.visititaly.eu/home48923465. In palio il badge #PeppaPigDestination che attribuisce

l’effettiva caratteristica della destinazione familly friendly.

Per la cittadina adriatica di Bellaria Igea Marina sarebbe un ulteriore importante riconoscimento dopo l’ottenimento dell’annuale Bandiera Blu (effige bellariese da ben 13 anni) e della Bandiera Verde assegnata dai pediatri italiani alle spiagge a misura di bambino, a testimonianza del suo taglio particolarmente favorevole al turismo di famiglie con bambini.

Infatti Bellaria Igea Marina si annovera tra le destinazioni che Peppa Pig ha compreso fra i comuni più family friendly d’Italia: ideale all’accoglienza dei bambini grazie ai numerosi servizi offerti dalle strutture ricettive e commerciali nonché dai numerosi eventi adatti a tutte le età. Il target family propone numerose occasioni di intrattenimento per tutta la famiglia a partire dalle spiagge attrezzate, pulite, sicure e con animazione ad hoc; proseguendo per gli spazi verdi con parchi e aree gioco; i centri pedonali per tranquille passeggiate in famiglia; escursioni in barca; attività sportive; gite sul tradizionale risciò ed ovviamente l’attenzione prestata dagli alberghi e le attività commerciali del territorio.

Bellaria Igea Marina gareggia così: seguendo il tipico spirito Romagnolo con esperienza, passione e amore nell’offrire la migliore e più completa esperienza di vacanza per grandi e bambini al mare… e non solo!