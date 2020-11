Bellaria. Scontro tra tre auto e quattro feriti

Si comunica che personale del Comando Polizia Locale, Nucleo Infortunistica Stradale, interveniva, il 08.11.2020, alle ore 18,20 circa, sulla Via F.lli Cervi, altezza Via Cimarosa, per sinistro stradale con lesioni a persone. Coinvolte 3 autovetture, di cui una in sosta sulla carreggiata e le due circolanti gravemente danneggiate.

-Opel Astra condotta da C.M. , sesso maschile ,del 1987 e residente a Bellaria; conducente e tre trasportati recatisi in un secondo momento presso il P.S. dell’Ospedale per le lesioni patite;

– Audi A3 condotta da G.F., sesso maschile, del 1973 e residente a Bellaria, illeso;

– Fiat 500 in sosta regolare su lato Ravenna di Via F.lli Cervi, in banchina;

Dai primi accertamenti ( la dinamica del sinistro è tuttora al vaglio dell’Ufficio Infortunistica del Comando ), emege che la vettura Audi stava percorrendo la via F.lli Cervi, provenendo dalla Via Ravenna, con orientamento Monte-Mare, quando, giunta all’altezza della Via Cimarosa , invadeva parzialmente l’opposta semicarreggiata, urtando, nella circostanza, sulla fiancata sinistra, l’autovettura Opel che stava sopraggiungendo con opposta direttrice . Per effetto dell’urto , l’ Audi si poneva trasversalmente, mostrando il fianco destro all’opposta corrente di traffico, intraversandosi, assumendo direzione obliqua verso la propria sinistra e urtando nell’occorso, con la parte anteriore, la fiancata sinistra anteriore della Fiat 500 in sosta.

Si rendeva necessaria, stante l’ingombro della carreggiata ed i gravi danni riportati dai veicoli coinvolti, la chiusura della sede stradale di Via F.lli Cervi sino alle ore 21,00 circa.