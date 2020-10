Bellaria. Stagione Teatrale 2020/2021: si parte con “Esodo” di Simone Cristicchi

Una partenza sicura e in sicurezza, quella della Stagione Teatrale 2020/2021 del Cinema e Teatro Astra. Il primo spettacolo in cartellone, l’acclamato “Esodo” di Simone Cristicchi, avverrà al Palacongressi di Bellaria Igea-Marina (via Uso, 1), nel totale rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre, alle ore 21:00.

In “Esodo”, l’artista romano, parla di una verità ancora oggi scomoda e difficile da accettare. L’esodo dei 350 mila italiani costretti a lasciare la propria casa e la propria terra, in cerca di rifugio altrove. L’acclamato spettacolo si sviluppa come un vero e proprio racconto per voce, parole ed immagini di grande suggestione.

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” particolarmente toccante: il Magazzino n. 18.

Racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai

abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata

affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono alla

quotidianità.

Nel porto vecchio di Trieste, il Magazzino N.18 conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie,

fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo: con il Trattato di Pace del 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero – davanti a una situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane. Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’animo, con quale e quanta sofferenza intere famiglie impacchettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le radici. Davanti a loro difficoltà, paura, insicurezza, e tanta nostalgia.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Astra e on-line, sul sito Vivaticket: www.vivaticket.it

– intero: 20 €

– ridotto: 18 €

La biglietteria del Teatro Astra rimane aperta nei seguenti orari:

– mercoledì dalle 11:00 alle 13:00

– venerdì dalle 17:00 alle 19:00

– sabato dalle 17:00 alle 19:00

