BELLARIA. Stagione Teatrale Estiva 2021, Teatro Astra al Parco Culturale La Casa Rossa. Dario Vergassola e Moni Ovadia in “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”, venerdì 30 luglio

Sesto appuntamento con il Teatro Astra al Parco Culturale La Casa Rossa di A. Panzini (Via Pisino, 1). Venerdì 30 luglio, alle ore 21:30, vi aspettano Dario Vergassola e Moni Ovadia con lo spettacolo “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo”.

Come sempre, in caso di pioggia lo spettacolo avverrà all’interno del Teatro Astra.

Un incontro tra due filosofie e tra due modi di fare teatro e comicità. Il “saggio” Moni Ovadia, saggio perché più vecchio, terrà una specie di lezione sull’ebraismo e il suo umorismo a Vergassola che da buon ligure, per affinità vicino agli ebrei, cercherà di capirne l’essenza e cercherà di rilanciare dal suo punto di vista alla lezione del saggio Moni. Riusciranno i nostri eroi a trovare un punto di accordo?

Riusciranno a trovare il legame tra un modo di fare umorismo nella tragedia storica degli ebrei, popolo dalle straordinarie storie e fantastici scrittori, e il modo di far sorridere con l’amarezza e il cinismo ligure?

Boh… intanto intascheranno il cachet e poi ne riparleranno a cena tra di loro dopo lo spettacolo.

Moni Ovadia è musicista, attore, scrittore e straordinario oratore di famiglia ebraica. Tale ascendenza influenza tutta la sua opera, diretta al recupero e alla rielaborazione del patrimonio artistico, letterario, religioso e musicale degli ebrei dell’Europa orientale. Ovadia unisce le sue esperienze di attore e musicista nella proposta di un «teatro musicale» in cui i suoi spettacoli mescolano abilmente musica klezmer, cultura yiddish e witz, e il tradizionale umorismo ebraico.

Dario Vergassola è comico e cantautore. Si distingue ben presto per le sue doti di improvvisatore, per la sua vis comica spontanea e imprevedibile. Approda nel mondo dello spettacolo partecipando a Professione Comico; la manifestazione diretta da Giorgio Gaber, nella quale ottiene sia il premio del pubblico che quello della critica. Da allora inizia una intensa carriera in televisione, come ospite, autore e presentatore, e in teatro, con diversi spettacoli tra cui svariati recital in duo con David Riondino.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Astra e on-line, sul sito Vivaticket: www.vivaticket.it



– intero: 20 €

– ridotto: 18 €



La biglietteria del Teatro Astra rimane aperta nei seguenti orari:



– mercoledì dalle 10:00 alle 13:00

– venerdì dalle 18:00 alle 20:00

– sabato dalle 18:00 alle 20:00

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria aprirà alle ore 19:30 e chiuderà alle 21:00

BIGLIETTERIA

c/o Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina

Viale Paolo Guidi 77/e

Mail: biglietteria@teatroastrabim.it

Tel: +39 0541 1411345

www.teatroastrabim.it



Contatti

Direzione Artistica: Marcello Corvino

Direzione Organizzativa: Le Macchine Celibi Soc. Coop Cinzia Accorso organizzazione@teatroastrabim.it Segreteria organizzativa: Jessica Andreucci

Biglietteria e Logistica: Jennifer Zanga biglietteria@teatroastrabim.it

Ufficio stampa e Social Media Manager: Gianna Colombari stampa@teatroastrabim.it