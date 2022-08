Bellaria. Tragedia sulla battigia, malore fatale per 76enne

Condividi l'articolo

Ieri pomeriggio tragedia sulla battigia con la morte di un turista 76enne residente nel milanese. L’uomo è stato colto da un improvviso malore che lo ha fatto accasciare in acqua, a Bellaria. Nonostante le manovre di primo soccorso e il pronto intervento del 118 non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per gli accertamenti di legge, è intervenuta la Capitaneria di Porto.